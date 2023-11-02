Окружение Пугачёвой винит в эмиграции артистки исключительно Максима Галкина*

Личная портниха певицы Любовь Аксёнова рассказала о плохом настроении Пугачёвой за границей.По словам Аксёновой, знакомой с Пугачёвой с 1976-го года, сейчас она узнаёт новости из жизни Аллы Борисовны через общих знакомых.