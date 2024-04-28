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Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

TASS/Zuma Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным выразил мнение, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена.

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Комментарии
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Константин Самарин
Он-то сбежит. А вот что делать с оставшимися бандеровскими недобитками?
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не забыть Упыря Порошенко-Вальцмана... Чистить от них российские территории, разбазаренные большевиками и коммунистами.
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