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Росавиация назвала причины аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области

Росавиация назвала причины аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области

В нашумевшем авиаинциденте обвинили принявший ошибочные решения экипаж самолёта.В Росавиации установили, что причиной аварийной посадки самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Убинском районе Новосибирской области стали принятые экипажем лайнера ошибочные решения.

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