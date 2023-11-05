Росавиация назвала причины аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области

В нашумевшем авиаинциденте обвинили принявший ошибочные решения экипаж самолёта.В Росавиации установили, что причиной аварийной посадки самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Убинском районе Новосибирской области стали принятые экипажем лайнера ошибочные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии