Названы победители 7-й международной премии bema!

Целью премии bema! является поддержка и развитие событийного маркетинга в России, выявление передовых практик и лидеров креативной индустрии, а также создание платформы для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества.
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