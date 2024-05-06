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Реабилитация после перелома шейки бедра в пожилом возрасте.

Перелом шейки бедра – тяжелая травма, особенно опасная для людей пожилого возраста. Часто травма сопровождаются умеренной болью, поэтому пациенты могут откладывать визит к врачу, усугубляя течение болезни.

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