Реабилитация после перелома шейки бедра в пожилом возрасте.

Перелом шейки бедра – тяжелая травма, особенно опасная для людей пожилого возраста. Часто травма сопровождаются умеренной болью, поэтому пациенты могут откладывать визит к врачу, усугубляя течение болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии