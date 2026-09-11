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«Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим». Почему Ратко Младич стал национальным героем сербов и символом глобального противостояния

«Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим». Почему Ратко Младич стал национальным героем сербов и символом глобального противостояния

7 сентября в Белграде прошли похороны генерала Ратко Младича – командующего армией боснийских сербов в ходе гражданской войны в Боснии в 1992–1995 годах, осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии (более известным как Гаагский трибунал) на пожизненное заключение за военные преступления.

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