«Нам чужого не надо, но и своего мы не отдадим». Почему Ратко Младич стал национальным героем сербов и символом глобального противостояния

7 сентября в Белграде прошли похороны генерала Ратко Младича – командующего армией боснийских сербов в ходе гражданской войны в Боснии в 1992–1995 годах, осужденного Международным трибуналом по бывшей Югославии (более известным как Гаагский трибунал) на пожизненное заключение за военные преступления.