Одиннадцать немецких аэропортов решили бастовать

К предупредительной забастовке призвал муниципальных сотрудников и наземный персонал немецких аэропортов профсоюз Verdi, написала 7 мая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителей профсоюза.
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