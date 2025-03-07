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Одиннадцать немецких аэропортов решили бастовать

Одиннадцать немецких аэропортов решили бастовать

К предупредительной забастовке призвал муниципальных сотрудников и наземный персонал немецких аэропортов профсоюз Verdi, написала 7 мая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителей профсоюза.

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