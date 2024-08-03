Стефен Карри исполнил три подряд трик-шота во время тренировки

Во время тренировки сборной США разыгрывающий забрасывал от боковой линии с отскоком от паркета. В двух матчах олимпийского турнира 2-кратный MVP НБА из «Голден Стэйт» набирает в среднем по 7,0 очка, 2,0 подбора и 3,5 передачи при 29,4% с игры.