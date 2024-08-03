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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри исполнил три подряд трик-шота во время тренировки

Стефен Карри исполнил три подряд трик-шота во время тренировки

Во время тренировки сборной США разыгрывающий забрасывал от боковой линии с отскоком от паркета. В двух матчах олимпийского турнира 2-кратный MVP НБА из «Голден Стэйт» набирает в среднем по 7,0 очка, 2,0 подбора и 3,5 передачи при 29,4% с игры.

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