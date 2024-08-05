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Приятный сюрприз в августе ожидает пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет

Приятный сюрприз в августе ожидает пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет

Приятный сюрприз в августе ожидает пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет Юлия ЧелкановаВ августе этого года пожилые граждане, находящиеся в возрасте от 59 до 83 лет, смогут воспользоваться уникальной возможностью.

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Комментарии
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Галина Малыхина
И где это? В Москве?🤣
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