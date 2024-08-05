Приятный сюрприз в августе ожидает пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет Юлия ЧелкановаВ августе этого года пожилые граждане, находящиеся в возрасте от 59 до 83 лет, смогут воспользоваться уникальной возможностью.