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Царьград

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Охотник застрелил товарища при преследовании медведя под Новосибирском

Охотник застрелил товарища при преследовании медведя под Новосибирском

Смертельный инцидент на охоте зафиксирован 12 сентября неподалёку от села Карасево. Группа охотников вела преследование медведя с применением тепловизионного оборудования.

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