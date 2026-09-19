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Спорт Уик-Энд

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Аленичев не поехал в Сибирь, его команда проиграла - 1:3. Что случилось?

Аленичев не поехал в Сибирь, его команда проиграла - 1:3. Что случилось?

В матче 12-го тураЛиги Pari «Енисей» в Красноярске обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1. Накануне назначенный главным тренером «оружейников» Дмитрий Аленичев не поехал со своей новой командой в Сибирь.

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