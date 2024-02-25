Геронтолог Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь

Он также рассказал, что может ускорить старение. Есть минимум три фактора, продлевающих жизнь. Об этом заявил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев, передает «Пятый канал».