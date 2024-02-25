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Геронтолог Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь

Геронтолог Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь

Он также рассказал, что может ускорить старение. Есть минимум три фактора, продлевающих жизнь. Об этом заявил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев, передает «Пятый канал».

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