Геронтолог Конев назвал три фактора, продлевающих жизнь

Он также рассказал, что может ускорить старение. Есть минимум три фактора, продлевающих жизнь. Об этом заявил профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев, передает «Пятый канал».
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