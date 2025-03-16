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Царьград

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Пошли в Африку: отечественный автопром наращивает своё присутствие

Пошли в Африку: отечественный автопром наращивает своё присутствие

Автопром России активно наращивает свое присутствие на рынке Африки, ключевые игроки отечественной автомобильной промышленности ГАЗ, КАМАЗ и АВТОВАЗ в настоящее время успешно реализуют свои проекты в Марокко, Эфиопии и других странах африканского континента.

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