Пошли в Африку: отечественный автопром наращивает своё присутствие

Автопром России активно наращивает свое присутствие на рынке Африки, ключевые игроки отечественной автомобильной промышленности ГАЗ, КАМАЗ и АВТОВАЗ в настоящее время успешно реализуют свои проекты в Марокко, Эфиопии и других странах африканского континента.