Народный фронт выявил риски в ремонте дороги в Приаргунске

В Приаргунске ведутся работы по ремонту дорог на улицах Трактовая и Транспортная - подрядчик ООО «Интеко-1» выполняет работы по заказу администрации муниципального округа, и они должны быть завершены к концу 2024 года.
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