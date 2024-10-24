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Народный фронт выявил риски в ремонте дороги в Приаргунске

Народный фронт выявил риски в ремонте дороги в Приаргунске

В Приаргунске ведутся работы по ремонту дорог на улицах Трактовая и Транспортная - подрядчик ООО «Интеко-1» выполняет работы по заказу администрации муниципального округа, и они должны быть завершены к концу 2024 года.

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