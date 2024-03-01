«Торонто» вернул Любушкина и получил права на Слепца в сделке с участием «Анахайма» и «Каролины»

В НХЛ произошел трехсторонний обмен с участием «Лифс», «Анахайма» и «Каролины». По итогам сделки «Торонто» вернул защитника Илью Любушкина (он уже выступал за канадский клуб в сезоне-2021/22) и получил права на еще одного россиянина – форварда «Амура» Кирилла Слепца.
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