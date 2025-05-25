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Совет Украины призывает мир усилить давление на Москву после ночных атак

Совет Украины призывает мир усилить давление на Москву после ночных атак

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Москву после одной из самых мощных ночных атак российской армии, сопровождавшейся взрывами в Киеве.

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