Иерей Максим Киреев совершил заупокойную литию в мемориальном комплексе Усакино.

22 марта 2025 года, в день памяти погибших жителей деревни Хатынь и других населенных пунктов на территории нашей страны, уничтоженных карателями во время Великой Отечественной войны, настоятель Космо-Дамиановского храма д.
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