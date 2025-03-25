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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Иерей Максим Киреев совершил заупокойную литию в мемориальном комплексе Усакино.

22 марта 2025 года, в день памяти погибших жителей деревни Хатынь и других населенных пунктов на территории нашей страны, уничтоженных карателями во время Великой Отечественной войны, настоятель Космо-Дамиановского храма д.

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