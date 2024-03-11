Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Разделение ключа проведут 14 марта в 12:00 В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что ключ расшифрования результатов электронного голосования на выборах президента России будет разделен 14 марта в 12:00.