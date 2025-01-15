Наказание за незаконные свалки предложили ужесточить

Если тот, кто создал свалку, или собственник земельного участка, на котором она возникла, не уберет мусор в установленный законом срок, сделать это будут обязаны муниципальные власти, которые, в свою очередь, смогут потребовать у виновных компенсации понесенных расходов.
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