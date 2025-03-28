В Бугульме при подготовке к реконструкции моста нашли осколки бутылей XIX века

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия В Бугульме археологи при обследовании зоны хозяйственного освоения территории реконструкции моста нашли культурные слои и артефакты XIX века.
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