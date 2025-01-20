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Царьград

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Тысячи замученных и убитых из-за "красивых докладов" на Курщине. Солдаты ВСУ, пытавшие стариков в Суджи, пойманы русскими бойцами

Тысячи замученных и убитых из-за "красивых докладов" на Курщине. Солдаты ВСУ, пытавшие стариков в Суджи, пойманы русскими бойцами

Недавние кадры, опубликованные из освобождённого Русского Поречного повергли в ужас. Наши бойцы в подвалах найдены убитые и замученные гражданские.

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