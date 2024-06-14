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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йович, как ожидается, сыграет за Сербию, несмотря на повреждение голеностопа

Форвард «Майами» получил травму на последней тренировке перед перелетом из США в Сербию. В Белграде 21-летний баскетболист появился в защитном ботинке.

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