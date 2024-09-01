Метеозависимым приготовиться: челябинские синоптики — о погоде на 2 сентября

На Южном Урале объявили штормовое предупреждение и НМУ.Неблагоприятные метеоусловия, штормовое предупреждение и "температурные качели": синоптики рассказали, каким будет 2 сентября.
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