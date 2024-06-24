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«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода

«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода

«Подземный» танк, откопанный заводчанами в одном из цехов ГАЗа.Технические артефактыПроспект Ленина, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, для любителя истории знаменит двумя вещами – легендарной главной проходной Горьковского автомобильного завода и музеем одноименного предприятия.

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