«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода

«Подземный» танк, откопанный заводчанами в одном из цехов ГАЗа.Технические артефактыПроспект Ленина, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, для любителя истории знаменит двумя вещами – легендарной главной проходной Горьковского автомобильного завода и музеем одноименного предприятия.