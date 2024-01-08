Чешские болельщики ополчились на хоккеиста из-за его выступления в КХЛ

Хоккейный клуб со звучным названием «Кладно» заключил контракт с чешским вратарем Юлиусом Гудачеком, но уже спустя буквально пару дней вынужден был расторгнуть соглашение из-за давления болельщиков, следует из информации «РИА Новости».