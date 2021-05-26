О приближении войны к самой границе России

Темы дняПолитикаО приближении войны к самой границе РоссииПочти всегда большие войны начинались из-за действий маленьких стран. Не то, чтобы сверхдержавы были особо миролюбивыми.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьевгений никитинПравильно сделали что посадили самолет принудительно. На нем летел преступник находящийся в розыске за призывы и координацию массовых беспорядков, а также за призывы к свержению законной власти в стране. И закройте рты кто осуждает эти действия. Вы уже совсем охренели. Американцы обыскивают самолеты президентов разных маленьких слабых стран и это считается нормой. Американцы похищают граждан других государств и не предъявив доказательств сажают в США в тюрьму и все молчат. Да вот хрен Вам господа либералы.сергей кочегаровА_нальнин опять полез в покрытую мраком неизвестности (для его мозгов) политику, как та слепая глиста высасывающая вздор из европейского дерьма.ВКвладимир казарский"Миротворец" Анальгин заволновался. Так война и не холодная, а вполне горячая уже давно идет в мире. И эта война развязана именно"цивилизованным миром", который не скрываясь стягивает свои войска к границам России. И за тысячу лет взаимоотношений России с Западом не было ни одного случая, чтобы западный гадюшник, всегда считавший себя цивилизованным, а нас - дикарями, стянув войска к нашим границам не вторгся в нашу страну. Поэтому вы, почитатели Запада, и хотите сдать страну западному гадюшнику, так как за свою страну вы воевать не желаете, своя шкура дороже.Павел ТесленкоЗУБЫ ОБЛОМАЮТ ГНИДЫ НА РУСЬ ЛЕЗТЬ, НЕ ЗНАЮ ГДЕ, НО В КРЫМУ ТОЧНО ТАКИХ КАК Я С КОРПУС НАБЕРЁТСЯ ЕСЛИ ОРУЖИЕ ДАДУТ. 14 ГОД ПОКАЗАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!WWaleryСтатью не понял, автор кто по жизни? Из оппозиции?Комментировать
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