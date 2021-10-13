Для создания вакцины «Спутник V» Россия скопировала похищенную формулу вакцины компании «АстраЗенека» — исправленная версия статьи (Daily Express, Великобритания)

В статье, опубликованной 11 октября 2021 года, безосновательно выводилась мысль, что, «согласно последним сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины компании «АстраЗенека» (AstraZeneca) и использовала ее для создания собственной вакцины».
В статье, опубликованной 11 октября 2021 года, безосновательно выводилась мысль, что, «согласно последним сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины компании «АстраЗенека» (AstraZeneca) и использовала ее для создания собственной вакцины».
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