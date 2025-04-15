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Царьград

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Бишкек ждет "Бессмертный полк" в 2025 году: возвращение шествия

Бишкек ждет "Бессмертный полк" в 2025 году: возвращение шествия

В 2025 году Бишкек вновь примет традиционную акцию "Бессмертный полк". Координатор Зульфира Хайбуллина подтвердила, что шествие пройдет не только в столице Киргизии, но и во всех городах республики после годичной паузы, вызванной мерами безопасности.

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