Бишкек ждет "Бессмертный полк" в 2025 году: возвращение шествия

В 2025 году Бишкек вновь примет традиционную акцию "Бессмертный полк". Координатор Зульфира Хайбуллина подтвердила, что шествие пройдет не только в столице Киргизии, но и во всех городах республики после годичной паузы, вызванной мерами безопасности.