Во Франции подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

Член Европарламента (ЕП) от Франции Виржини Жорон подняла вопрос о возможности платформы Telegram рассекретить данные пользователей, подозреваемых в преступлениях после ареста основателя мессенджера Павла Дурова.
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