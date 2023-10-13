"Мне нужнее": в Москве женщина позавидовала брендовым очкам и отняла их у прохожей

Ограбление средь бела дня произошло на улице Мясницкой. Жительница столицы неспешно шла по своим делам, не догадываясь, что её очки так понравятся другой женщине, которая не сможет удержаться от преступления.
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