# Чернильница Очень жаль, что люди не видят тех, кто действительно старается сделать нашу с вами жизнь лучше.
Матвеева резко отстранили от обсуждения миграционной политики, но депутат не остался в долгу
Комментарии
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Артур Кушхабиев
Я бы усилил эти поправки. Зачем вообще мигрантам из не коренных народов России давать российское гражданство? Зачем их сюда пускать с семьями и детьми? Просто надо приглашать их по трудовому контракту на конкретные рабочие места на конкретный срок. Отработал - уехал. Ведёт себя плохо - депортация. Нарушил закон - суд, тюрьма, депортация. Вот тогда эта проблема будет коренным образом решена.
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1 час.
Владимир Росс
Отличная статья!
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15 мин.
Аркадий Цыганов
В народе за такие изменения. Но те, кого народ наделил властными полномочиями, против. Парадокс.
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5 мин.
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