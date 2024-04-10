Матвеева резко отстранили от обсуждения миграционной политики, но депутат не остался в долгу

Артур Кушхабиев

Я бы усилил эти поправки. Зачем вообще мигрантам из не коренных народов России давать российское гражданство? Зачем их сюда пускать с семьями и детьми? Просто надо приглашать их по трудовому контракту на конкретные рабочие места на конкретный срок. Отработал - уехал. Ведёт себя плохо - депортация. Нарушил закон - суд, тюрьма, депортация. Вот тогда эта проблема будет коренным образом решена.