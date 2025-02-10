Путин: МИД продолжит борьбу с фальсификацией истории, неонацизмом и русофобией

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении к сотрудникам и ветеранам МИД РФ с профессиональным праздником отметил, что в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне российские дипломаты продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.