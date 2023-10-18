Трюдо: Канада столкнулась "со страшным ростом" антисемитизма

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил заметный рост антисемитизма в этой стране. По его словам, ситуация значительно ухудшилась после нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль и последующих смертоносных авиаударов Израиля в секторе Газа.