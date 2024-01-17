Метеозависимым приготовиться: атмосферный фронт принесет в Москву снегопад, тепло и холод одновременно

Погода в столице остается переменчивой, с большой температурной амплитудой. Также ожидаются осадкиРазница между ночными и дневными температурами в Москве будет достигать 18 градусов.
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