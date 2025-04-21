Генерал Кларк: Украинский конфликт завершится, когда России отойдёт ОдессаБывший командующий объединёнными силами НАТО Уэсли Кларк счёл, что боевые действия завершатся на Украине только тогда, когда под контроль России перейдёт Одесса.
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