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Посол Украины Зварич назвал неприемлемым призыв Польши извиниться за Волынскую резню

Посол Украины Зварич назвал неприемлемым призыв Польши извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о том, что Киеву необходимо извиниться за Волынскую резню.

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