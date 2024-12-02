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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма о трипл-дабле с «Кингз»: «Побочный продукт правильных решений. Мы хорошо подготовились к ним»

20-летний бигмен «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл – 34 очка, 14 подборов, 11 передач (личный рекорд).

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