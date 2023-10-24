В МЭИ разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определения повреждений на ранней стадии развития и предупреждения аварийных ситуаций.
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