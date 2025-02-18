Выяснилось, какие штрафы грозят за старую газовую плиту в 2025 году

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов напомнил, что штрафы за отказ от замены газового оборудования для владельцев квартир увеличились с 1–2 тыс.
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