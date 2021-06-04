Картина дня. Финансы

44 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Просто не имею информации. Если же имела место месть, то дико надолго отложенная. Голландцы, как и немцы, платят евре...Почему голландцы ...
  • yagmur XXX
    а ви таки сомневаетесь?)Почему голландцы ...
  • Владимир Петров
    А там евреи наследили?Почему голландцы ...

Daily Mail (Великобритания): жесткое послание НАТО Путину перед саммитом в Женеве

Daily Mail (Великобритания): жесткое послание НАТО Путину перед саммитом в Женеве

НАТО не скрывает, что угрожает Путину перед саммитом в Женеве. Это цель прошедшей операции «Союзное небо».

Вернуться к статье
11
Обсудить
Alex Немо
Нужно расширить Атлантический океан для восстановления свободного водообмена с Карибским морем и Мексиканским заливом путем стирания с карты того что когда-то возомнило себя велкибританией. Хоть погода восстановиться, которую испортили эти самые британцы устроив со своих платформ BP разлив нефти в Мексиканском заливе и убив Гольфстрим.

Картина дня

наверх