Картина дня. ФинансыПолитикаDaily Mail (Великобритания): жесткое послание НАТО Путину перед саммитом в ЖеневеНАТО не скрывает, что угрожает Путину перед саммитом в Женеве. Это цель прошедшей операции «Союзное небо».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex НемоНужно расширить Атлантический океан для восстановления свободного водообмена с Карибским морем и Мексиканским заливом путем стирания с карты того что когда-то возомнило себя велкибританией. Хоть погода восстановиться, которую испортили эти самые британцы устроив со своих платформ BP разлив нефти в Мексиканском заливе и убив Гольфстрим.Комментировать
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