Удушающие объятья «правильных» концепций

Компания «Открытие Авто», входящая в группу ВТБ, поделилась с общественностью проведенным ими социологическим опросом, который наглядно выявил неконтролируемое желание российских водителей пересесть на электромобили.
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