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Коди Мартин перенес операцию на колене, пропустит 6 недель

Форвард «Шарлотт» Коди Мартин перенес артроскопическую операцию на левом колене и пропустит около шести недель, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

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