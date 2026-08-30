Кто «заказал» Сергея Миронова. Зачем в сети отправляют на покой лидера «Справедливой России»?

29 августа в сети широко разошлась информация о том, что 73-летний лидер «Справедливой России» Сергей Миронов якобы сходит с предвыборной дистанции из-за проблем со здоровьем.
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