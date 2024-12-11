Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

Avia.pro - СМИ История, произошедшая в школе №1 города Ковернино Нижегородской области, всколыхнула родителей по всей стране.

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Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!! а еще к своим папашкам и мамашкам, вообразившим, что в России - всё можно...
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3 час.
Alex Nемо
Я вот только не понял, что значит пилил батарею? Во-первых батарея должна быть закрыта защитным теплообменным кожухом или экраном, во-вторых как он пронёс в школу колюще-режущий инструмент или что он там использовал. Ну и последний вопрос а чем в это время занимались остальные дети? Снимали видео для Тик-Тока в ожидании разрушения батареи? Судя по фотографиям это как минимум 6-7 класс. Пацан поднял руку не просто на преподавателя, а на ЖЕНЩИНУ. За такое, в моё время, остальные пацаны его бы там же в пол вкатали вместо паркета! А для правохренителей стоит вопрос разобраться с обстановкой у пацана дома. Значит папашка там руки распускает в отношении матери. Причём провести принудительное медицинское освидетельствование на предмет побоев, объяснив причину - неадекватное поведение сына ...
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2 час.
Александр Серегин
100% вина Родителей.вот кого надо наказывать.гаджеты ,компьютеры,лишь бы родителям не мешали.дети растут сами по себе.с...ка рожают чтобы получать пособия а дети им не нужны.мамы зае......ись целыми днями в телефонах сидеть,а мужики висят в компах.а потом &quot;школа виновата&quot;.мы своих первых учительниц боготворили...потому что родители так учили.
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59 мин.

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