«Ребенка довели»: Он просил его выпустить из кабинета, но учитель отказалась. Он применил силу

Alex Nемо

Я вот только не понял, что значит пилил батарею? Во-первых батарея должна быть закрыта защитным теплообменным кожухом или экраном, во-вторых как он пронёс в школу колюще-режущий инструмент или что он там использовал. Ну и последний вопрос а чем в это время занимались остальные дети? Снимали видео для Тик-Тока в ожидании разрушения батареи? Судя по фотографиям это как минимум 6-7 класс. Пацан поднял руку не просто на преподавателя, а на ЖЕНЩИНУ. За такое, в моё время, остальные пацаны его бы там же в пол вкатали вместо паркета! А для правохренителей стоит вопрос разобраться с обстановкой у пацана дома. Значит папашка там руки распускает в отношении матери. Причём провести принудительное медицинское освидетельствование на предмет побоев, объяснив причину - неадекватное поведение сына ...