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Холанд выиграл 4-й трофей с «Ман Сити» – он перешел прошлым летом. В «Боруссии» и «Зальцбурге» было лишь 3

Холанд выиграл 4-й трофей с «Ман Сити» – он перешел прошлым летом. В «Боруссии» и «Зальцбурге» было лишь 3

«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Европы, обыграв «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

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