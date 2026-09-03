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Рамблер

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Певица Sabi, исполнившая хит «Базовый минимум», попала в ДТП в Москве

Певица Sabi, исполнившая хит «Базовый минимум», попала в ДТП в Москве

Певица Sabi попала в аварию с самокатчицей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. «Девушка-самокатчица заявила исполнительнице хита «Базовый минимум», чуть не прибила ее.

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