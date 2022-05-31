Финляндия разместит истребители F-35A на авиабазе в Лапландии

F-35 ВВС США Финляндия модернизирует авиабазу в Рованиеми (Лапландия) для размещения на ней американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.
Популярные статьи
- Подразделения ВСУ выбиты из жилой застройки Северодонецка, наступление идёт с трёх направлений
- Попытка ВСУ перебросить вооружения и боеприпасы воздухом закончилась потерей военно-транспортного самолёта под Одессой
- Шольц и Макрон призвали президента РФ отпустить вышедших с завода «Азовсталь» украинских военных
Свежие комментарии