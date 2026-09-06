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Дьяков о «Зените»: «Либо Семак не может управлять игроками, либо эти ребята уже не пригодны. Уже не первый год у питерцев в игре не все в порядке. Пока просвета не видно»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о потере очков «Зенитом» и « Краснодаром ».  В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), а сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1:2).

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