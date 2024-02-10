Что ждать от Нового года Зеленого дракона 2024 года

Известный астролог дала свое предсказание на этот год. Поздравляем всех с Новым годом! Да, именно с 10 февраля по восточному лунному календарю вместо Черного Водяного Кролика над нами властвует Деревянный Дракон.
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