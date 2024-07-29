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ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля.

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